Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней

Сегодня, 1 апреля, начинается первая, «пилотная» фаза возвращения Таиланда — иностранным туристам, путешествующим в провинции Пхукет, Краби, Пханг Нга, Чиангмай и Паттайя, будет разрешен въезд при наличии сертификата о вакцинации. Правда, есть одно «но»: обязательный карантин в отеле в течение семи дней.

Следующий этап стартует 1 июля. Путешественники, получившие обе дозы вакцины от COVID-19, прибудут на Пхукет и начнут отдых без прохождения карантина.

На третьем этапе, который начнется 1 октября, туристы не только на Пхукете, но и в других пилотных регионах смогут избежать карантина по прибытии. Конечно, если они будут полностью вакцинированы.

Наконец, начиная с 1 января 2022 года карантин отменят для всех привитых туристов на всей территории Таиланда.

Эксперты отмечают, что для перехода ко второй фазе, когда карантин на Пхукете отменят для вакцинированных туристов, нужно привить минимум 70% жителей острова — задача вполне реальная и выполнимая.

Отказ от обязательного карантина для туристов позволит дополнительно организовать примерно 400 000 рабочих мест гостиничным работникам, а также дополнительно 400 000 в других отраслях туризма по всей стране.

Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений в мире, в 2019 году его посетили 40 миллионов иностранцев.

В 2020 году эти цифры упали до 6,8 млн туристов.

Согласно прогнозам на 2021 год, в страну приедут не более 10 миллионов гостей из-за рубежа. Этого мало, чтобы можно было говорить о восстановлении экономической ситуации.