Так, эксперт порекомендовала туристам приобретать перед путешествием страховку невыезда, которая позволит быстро возместить стоимость тура в случае его отмены.
«Это необязательный вид страхования, в отличие от медицинского, но он позволяет подстраховаться на случай заболевания самого туриста, изменения обстоятельств в стране, внезапного ее закрытия, введения ограничений», — уточнила спикер на онлайн-конференции.
Как отметила исполнительный директор АТОР
, также при планировании поездки за рубеж в 2021 году необходимо регулярно проверять информацию об ограничениях в этих странах и следить за осуществляемыми вылетами. Ломидзе
привела в пример Турцию, где недавно приняли решение о возвращении комендантского часа и закрытии общепита.
«Туристам надо не просто отслеживать, как раньше, какая погода и что с собой взять. Сейчас такая ситуация, что турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то», — сказала Ломидзе.
Ранее в январе россияне стали
массово отменять поездки в Турцию из-за новых ограничений. Власти приняли решение закрыть спа-центры, подогреваемые бассейны и подъемники на горнолыжных курортах.