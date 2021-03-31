«Это необязательный вид страхования, в отличие от медицинского, но он позволяет подстраховаться на случай заболевания самого туриста, изменения обстоятельств в стране, внезапного ее закрытия, введения ограничений», — уточнила спикер на онлайн-конференции.

«Туристам надо не просто отслеживать, как раньше, какая погода и что с собой взять. Сейчас такая ситуация, что турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то», — сказала Ломидзе.