Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Черном море

Самый доступный вариант отдыха в апреле предлагает трехзвездочный отель «Три Мушкетера» в Анапе — стоимость десятидневного размещения с перелетом для двоих туристов составит 31 тысячу рублей, завтраки включены.

Аналогичную по условиям путевку можно выбрать в сочинской гостинице Green Hosta — за 35 тысяч рублей на двоих. По данным специалистов, в среднем за отдых на курорте россияне готовы потратить 50 тысяч рублей — в этой ценовой категории четырехзвездочный отель Bridge Resort стал самым популярным объектом размещения.

На Крымском полуострове привлекательное предложение есть у отеля «Атлантик», категории три звезды. Десять дней отдыха на базе завтраков обойдется в 38 тысяч рублей. Больше всего бронирований соотечественники сделали в гостинице «Норд» — средняя стоимость турпакета на двоих составила 56 тысяч рублей.