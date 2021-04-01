"Я залилась краской и убежала умирать от стыда"

Стюардесса под ником @assema.sun в Instagram поделилась смешной историей, произошедшей с ней на борту самолета. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: @assema.sun @assema.sun

Бортпроводница рассказала о том, что в Qatar Airways на рейсах нередко можно встретить аудиторов, которые проверяют работу экипажа корабля. Они выглядят как обычные пассажиры, но скрупулезно наблюдают за поведением и внешним видом стюардов и стюардесс (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.):

"По стандартам ли у тебя макияж, часто ли ты улыбаешься, правильно ли подаёшь напитки, знаешь ли имя командира итд итп. Один из основных комментариев от аудиторов - это чтобы мы больше общались с пассажирами, начиная с Boarding, потому что в этот момент складывается первое впечатление. Так как аудитором может быть любой человек, стараешься всегда делать свою работу на 100%".

Забавный инцидент произошел с @assema.sun на рейсе из Сеула, когда во время посадки к ней подошел молодой кореец и протянул руку:

"Я секундочку подумала, но пожала ему руку в ответ (про себя думая, какой интересный пассажир попался и вроде симпатичный). Однако лицо его выражало недоумение и он следом протянул посадочный билет, я посмотрела на посадочный и до меня моментально доходит что,я стою между креслами на его ряду".

Как выяснилось, юноша протянул руку бортпроводнице не в качестве приветствия:

"Не хотел он вовсе, лично поприветствовать меня рукопожатием, а указывал на кресло, что это и есть его место. Я залилась краской, неуклюже извинилась и убежала на galley (кухню) умирать от стыда, ведь мне же его весь 10 часовой рейс обслуживать".