Цены на перелеты по России взлетели

Цены на авиаперелеты в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов авиабилетов.

Так, больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121 процент, Томск — на 91 процент, Нижнекамск — на 88 процентов, Чебоксары — на 46 процентов, Ростов-на-Дону — на 36 процентов. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58 процентов, из Новосибирска в Нижневартовск — 41 процентов. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36 процентов.

Более чем на 15 процентов подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Цены авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с апреля по июнь 2021 года из Москвы, Сочи и Симферополя выросли, подтвердила представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, средняя цена билета в одну сторону из столицы составила 5,1 тысячи рублей, что на 10 процентов больше по сравнению с 2019 годом, когда пандемии коронавирусной инфекции не было.

Аналитики «Туту.ру» зафиксировали рост среднего чека по ряду популярных российских маршрутов. Так, из Москвы в Симферополь, Сочи и Минеральные Воды показатель на апрель-май увеличился на 14-16 процентов. По направлениям Санкт-Петербург-Сочи и Москва-Краснодар средний чек увеличился на 11-12.