Недовольным туристам посоветовали ночевать в лесу

Travel-маркетолог Елена Белоусова поделилась на своей странице в Фейсбуке наблюдением: руководство некоторых гостиниц в регионах России не очень-то вежливо отвечает на критические отзывы туристов.

«Повеселю вас! Мы тут перед поездкой в Карелию выбирали отель в Сортавале. Смеялись весь вечер над комментариями представителя одного из хостелов»,

– пишет Елена и приводит скриншот страницы электронной системы бронирования:

Клиент был недоволен отсутствием питьевой воды, сломанным домофоном, недостаточным количеством полок для вещей и т. д. В ответ на критический отзыв хостел ответил так: «А иди ты в лес спать. Там всё есть».

Корреспондент TourDom.ru обнаружил на Booking.com и другие, не отличающиеся вежливостью комментарии администрации мини-гостиницы:

«Люди, когда вы бронируете хостел, вы вообще понимаете, что это? О каком комфорте вы потом пишете? Если вам нужна тишина, есть много вариантов в городе. А если экономите, тогда нечего писать всякую хрень», «Все окна открываются! А если не хватило ума, то спросили бы у администратора».

Справедливости ради, отметим: совокупная оценка гостиницы по более чем 600 отзывам на электронной площадке – 9,2 балла из максимально возможных 10, что по градации Booking.com означает «Превосходно». Впрочем, это не дает права администрации хамски отвечать тем, кто всё же чем-либо остался недоволен.

«Получается, критиковать нельзя? Ешь, что дают, и радуйся? Очевидно, администрация хостела так и считает», «Пока у нас такие ожидания от сервиса в России, ничего с места не сдвинется. А между тем нормальное отношение к гостям – это must have, даже если услуга стоит 500 руб.», – пишут в комментариях под постом Елены Белоусовой.

Болезненная реакция некоторых отельеров на нелицеприятные отзывы гостей – проблема не только отечественного гостиничного рынка.