Российская стюардесса раскрыла пассажирам способы избежать разговоров с неприятными попутчиками, которые оказались любителями выпить. Девушка поделилась мнением в своем Instagram -аккаунте.

Как пояснила бортпроводница, если попутчик настойчиво предлагает выпить с ним, следует перестать обращать на него внимание и не идти на контакт.

«Наденьте наушники, очки для сна и отвернитесь. Просто дайте понять, что вам это неинтересно», — советует стюардесса.

Вместе с тем девушка предупредила, что в некоторых случаях такое поведение может вызвать агрессию попутчика.

Также россиянка отметила, что можно попросить помощи у членов экипажа и попросить поменять их место в самолете. Девушка отметила, что даже при полной загрузке рейса бортпроводники войдут в положение и постараются решить проблему.

Еще одним способом избежать неприятного общения девушка назвала «выход из поля зрения». Например, стюардесса предложила подольше задержаться в туалетной комнате.

«Велика вероятность, что сосед забудет про вас или уснет», — добавила она.

В заключение сотрудница авиакомпании предостерегла от распития алкоголя «за знакомство». Она пояснила, что после такого жеста отказаться от продолжения будет очень сложно.