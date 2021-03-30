Инцидент произошел 25 марта перед рейсом в Анталию. В зале ожидания путешественница начала распивать спиртные напитки и позже вступила в конфликт с сотрудником аэропорта. Из-за буйного поведения вылетающей ему пришлось позвать представителя службы безопасности.

Пассажирку доставили в отделение полиции, где ей было отказано в перелете. Узнав об этом, девушка начала вести себя еще агрессивнее и пнула в живот полицейского. По словам задержанной, она и раньше летала на самолетах пьяной, однако никаких претензий ей не предъявляли.