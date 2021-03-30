Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Стало известно о снижении цен на билеты на любимый арабский курорт россиян

Lenta.ru
1 час назад
Стало известно о возможном снижении цен на авиабилеты в Дубай, который считается любимым арабским курортом россиян. Такая информация появилась на сайте ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как заявляют эксперты, сейчас спрос на отдых в ОАЭ значительно превышает предложение, однако общее количество рейсов упало в десятки раз по сравнению с 2019 годом.
По прогнозам аналитиков, цены на билеты в Дубай могут снизиться к лету. Это произойдет в связи с разрешением Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом увеличить количество рейсов из регионов.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, россияне смогут вылететь в ОАЭ и из других городов раз в неделю, что позволит разгрузить столичные аэропорты и понизить цены на авиабилеты.
Новые рейсы будет выполнять авиакомпания Flydubai из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.
«Рейсы пока согласованы с частотой раз в неделю. Это не совсем удобно для формирования туров. Однако в перспективе наличие этих рейсов позволит существенно опуститься ценам на авиаперевозку», — прокомментировал изменения гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Ранее россиянам, планировавшим отдых в ОАЭ, раскрыли способ сэкономить на покупке билетов. Для этого стоит выбирать стыковочные рейсы, которые могут обойтись в 2-3 раза дешевле прямых. Однако важно учитывать, что время в пути может увеличиться от нескольких часов до суток.
Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители