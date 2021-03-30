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Турция вновь ужесточила меры в рамках борьбы с коронавирусом

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры в связи с ростом числа случаев COVID-19, передает "Москва 24". Об этом сообщает ТАСС.
"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00",
– рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Также меры коснутся и месяца мусульманского поста Рамадан. В это время в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан) и сухуров (утренняя трапеза).
Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,Москва24,
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