Турция вновь ужесточила меры в рамках борьбы с коронавирусом

Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры в связи с ростом числа случаев COVID-19, передает "Москва 24". Об этом сообщает ТАСС.

"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00",