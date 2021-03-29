Российская стюардесса Рушана, известная благодаря блогу о своей профессии, пошутила об интиме с пилотами во время рейса. Соответствующим роликом девушка поделилась в TikTok

Отвечая на вопрос подписчиков, бортпроводница в шуточной форме смоделировала потенциальную ситуацию. Блогерша представила, как по громкоговорителю делается объявление с просьбой не заходить в уборную в ближайшие 15 минут, так она будет занята бортпроводницей и командиром воздушного судна.

«Ну и как вы себе это представляете?» — задала в конце риторический вопрос блогерша.

Также девушка поделилась информацией о количестве порций еды, которую грузят на борт самолета. Рушана заверила, что оно соответствует числу летящих рейсом пассажиров, но отметила, что обычно обедов на несколько порций больше на случай, если человек вдруг резко решит приобрести билет на следующий рейс.