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Испания в июне введет ковидные паспорта

Мария Грибова
2 часа назад
Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых «зеленых сертификатов» или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам. Об этом сообщает «Турпром».
Однако перед этим минимум 70 процентам испанцев необходимо сделать прививки. Этот показатель могут снизить до 30-40 процентов. Известно, что темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca, поэтому точной даты, когда появятся паспорта, нет.
Представители туристического ведомства на Балеарских островах также потребовали, чтобы в дополнение к паспорту вакцинации для пропуска в Испанию у приезжающих был отрицательный результат ПЦР или тест на антитела.
Ранее «Рамблер» писал о том, что с вулкана на Камчатке сорвался альпинист.
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