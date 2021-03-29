Чем опасен Красный прилив во Флоридском заливе

Волны насыщенных ярко-красных и оранжевых оттенков – удивительно красивое природное явление. Но наслаждаться красными приливами слишком часто вредно для здоровья, ведь они таят в себе немалую опасность, о которой расскажет "Рамблер".
Фото: oceanservice.noaa.govoceanservice.noaa.gov
Красные приливы - это следствие избыточного размножения водорослей, которых ученые называют фитопланктоном. Иногда их концентрация в 1 литре воды достигает миллиона клеток. Такая ситуация возникает из-за разницы в скорости и направлении течения в разных слоях воды. Водоросли одного слоя иногда оказываются "заперты" другим слоем, поэтому им приходится размножаться в ограниченном пространстве.
Красный цвет обусловлен тем, что водоросли, растущие на определенной глубине, поглощают синюю и зеленую длины световой волны, а красную - отражают. Некоторые биологи связывают красный цвет также с огромным содержанием железа в воде. Самый большой Красный прилив на планете ежегодно наблюдается у побережья залива Флориды в июне-июле.
Цветение морских водорослей может происходить настолько интенсивно, что растения начинают вырабатывать всевозможные токсины и химикаты. Часть их растворяется в воде, часть попадает в воздух. Токсины наносят вред представителям водной флоры и фауны, морским птицам и даже людям. Они очень ядовиты, так как содержат бреветоксины - вещества, угнетающие работу дыхательной системы.