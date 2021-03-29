Пугающее видео с боинга, летевшего в Краснодар, попало в соцсети

Пугающее видео из самолета, летевшего из Москвы в Краснодар, опубликовали в соцсетях. Так, боингу пришлось совершить аварийную посадку на сушу. На борту находилось 149 человек.
Кадры, снятые пассажирами, появились в Сети:
"Голову на колени! Группируйтесь, Группируйтесь!", многократно объявляли стюардессы.
Конечно, паника среди пассажиров начала нарастать.
"Все изначально начиналось неблагополучно... мы прошли паспортный контроль, нас подвезли к самолету но не выпустили... развернули автобус в аэропорт, рейс задержался с вылетом на час...
Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолёт готовится к аварийной посадке на сушу... сначала мы подумали, что это шутка, но позже информацию подтвердил пилот, дальше самолёт около часа кружил около города, скорее всего чтобы выжечь топливо,борт проводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх...
...нам начали дозваниваться родственники и знакомые и спрашивать что случилось, почему нас нет, говорили, что в аэропорт прибыли пожарные, скорая, мчс... это ещё больше меня нагнетало...После мы начали приземляться, пилот и стюардессы кричали нам сгруппируйтесь, голову на колени! Дети плакали.. кто то молился было реально страшно... Браво пилоту и стюардессам! Спасибо за наши сохранённые жизни...", — написала одна из пассажирок в Сети.
К счастью, никто не пострадал, и самолет благополучно сел.