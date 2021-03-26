При столкновении двух поездов в Египте погибли 32 человека

В результате столкновения двух поездов на юге Египта погибли 32 человека, сообщает Elnashra. Авария произошла в провинции Сохаг, города Тахта. По информации СМИ, неизвестный дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию. Сзади в поезд врезался другой состав, ехавший из Асуана в Каир. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Позже в минздраве
страны уточнили, что ранены 165 человек. На место происшествия выехал министр здравоохранения Египта Хала Зайд. Также в провинцию отправили примерно три тысячи контейнеров с кровью для переливания. На участке железной дороги проходят работы по ее восстановлению, а также выясняются причины произошедшего. Позднее РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Каире сообщило, что никто из россиян, находившихся в Египте, не пострадал.