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При столкновении двух поездов в Египте погибли 32 человека

Газета.Ru
3 часа назад
В результате столкновения двух поездов на юге Египта погибли 32 человека, сообщает Elnashra. Авария произошла в провинции Сохаг, города Тахта. По информации СМИ, неизвестный дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию. Сзади в поезд врезался другой состав, ехавший из Асуана в Каир. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Позже в минздраве страны уточнили, что ранены 165 человек. На место происшествия выехал министр здравоохранения Египта Хала Зайд. Также в провинцию отправили примерно три тысячи контейнеров с кровью для переливания. На участке железной дороги проходят работы по ее восстановлению, а также выясняются причины произошедшего. Позднее РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Каире сообщило, что никто из россиян, находившихся в Египте, не пострадал.
При столкновении двух поездов в Египте погибли 32 человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Минздрав РФ,РИА Новости,
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