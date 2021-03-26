Названа причина смертельного столкновения поездов в Египте

Причиной смертельного столкновения пассажирских поездов в Египте стали действия неизвестных людей, остановивших один из составов. Об этом говорится в заявлении Египетских железных дорог, передает Al Arabiya.

Как отмечается, в одном из составов сработала система торможения.

«Во время движения поезда номер 157 Луксор — Александрия между станциями Марага и Тахта неустановленные лица открыли предохранительный клапан, из-за чего состав остановился», — указывается в заявлении.

После произошедшего в стоящий поезд сзади врезался другой, следовавший по маршруту Асуан — Каир. В результате сошли с рельсов и перевернулись последние вагоны остановившегося состава, а также локомотив и вагон второго.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии и восстановлению движения. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули провел кризисное совещание в связи с произошедшим и приказал должностным лицам оказать всю необходимую поддержку для урегулирования ситуации.