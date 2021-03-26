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Названа причина смертельного столкновения поездов в Египте

Lenta.ru
45 минут назад
Причиной смертельного столкновения пассажирских поездов в Египте стали действия неизвестных людей, остановивших один из составов. Об этом говорится в заявлении Египетских железных дорог, передает Al Arabiya.
Как отмечается, в одном из составов сработала система торможения.
«Во время движения поезда номер 157 Луксор — Александрия между станциями Марага и Тахта неустановленные лица открыли предохранительный клапан, из-за чего состав остановился», — указывается в заявлении.
После произошедшего в стоящий поезд сзади врезался другой, следовавший по маршруту Асуан — Каир. В результате сошли с рельсов и перевернулись последние вагоны остановившегося состава, а также локомотив и вагон второго.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии и восстановлению движения. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули провел кризисное совещание в связи с произошедшим и приказал должностным лицам оказать всю необходимую поддержку для урегулирования ситуации.
Два пассажирских поезда столкнулись 26 марта в провинции Сохаг. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, 66 получили травмы.
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