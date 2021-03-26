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Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале оказалась неудачной

Газета.Ruиещё 3
5 часов назад
Попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given закончилась неудачно, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что, по заявлению голландской спасательной команды, 28 марта к месту нахождения судна прибудут еще два буксира для его спуска на воду. Для решения проблемы будут задействованы высокомощные насосы, которые помогут снизить уровень воды в пустых отсеках контейнеровоза, дополняет агентство. 23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. По этой причине движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд. Ранее стало известно, что на Суэцком канале произошла задержка танкеров с нефтью на сумму около $400 млн из-за севшего на мель контейнеровоза. Блокировка канала затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты - нафта, авиационное топливо и бензин.
Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале оказалась неудачной
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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