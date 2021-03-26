Иордания создаст для туристов «золотую зону» без ковида

Власти Иордании планируют создать свободную от коронавируса «золотую зону» для туристов, которая предположительно будет включать популярные достопримечательности региона Вади Рам, Петру и Мертвое море. Об этом со ссылкой на слова Сахера Дудина, министра связи и СМИ Иордании, сообщает издание Arab News

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Министр подчеркнул, что въезд в зону будет ограничен – пускать планируют только тех, кто прошел вакцинацию. Это касается как туристов, так и местных поставщиков и сотрудников турсектора.

В свою очередь, генеральный секретарь Министерства туризма и древностей Иордании Имад Хиджазин сообщил Arab News, что Министерство здравоохранения обещает обеспечить работу этой идеи с соблюдением норм безопасности. «Нам нужны четкие протоколы и инструкции для обеспечения безопасности как туристов, так и туристического персонала», – отметил он.

Сахер Дудин рассказал, что в планах правительства Иордании постепенное ослабление ограничений передвижения по стране. При этом ведется совместная работа с представителями регионов для выполнения единых протоколов, гарантирующих безопасность и удобство передвижения туристов и граждан.

Представители туристической сферы Иордании приветствуют данное решение. При этом подчеркивается, что ее успех возможен только при совместной работе всех, кто проживает в предполагаемой «золотой зоне».