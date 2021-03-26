Российская туристка, отдохнувшая в Сочи, рассказала, что город возомнил себя Москвой и поделилась разочарованиями. О своих впечатлениях девушка написала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, по словам путешественницы, в последние годы город стал менее дружелюбным, а его жители видят приезжающих только «как кошелек» и всячески пытаются нажиться на них.

Например, она заметила, как выросли цены на жилье.

«Аренда квартиры в сезон превышает ценник московской недвижимости. Старая мебель и бабушкинские обои — вот что бесстыжие сочинцы предлагают снять от 30 тысяч рублей в месяц. Если рассматривать квартиру с ремонтом, то готовь 70 тысяч. А вот пожить в домике у моря и вовсе не получится»,

— уточнила она.

Кроме того, блогер считает, что к туристам относятся недоброжелательно и на пляжах — например, требуют платить за отдых на шезлонге, а также катают на банане за деньги, не соблюдая правила безопасности.

«Позагорать желаете? Тогда плати за шезлонг. В разгар лета аренда его составляет 400-500 рублей (смотря кому). А желающих позагорать — пол-России. Представляете, какие деньги крутятся у местных барыг?»

— возмутилась автор.

Вдобавок девушке не понравились местные таксисты, которые устанавливают «прыгающие тарифы» и возят гостей города длинными маршрутами, чтобы «побольше содрать».

«Кажется, что тут не осталось добропорядочных людей, буквально все жители этого красивого города хотят лишь нажиться на приезжих»,