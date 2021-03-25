Россияне повально проведут летние отпуска в трех городах

Россияне повально решили отправиться в три города этим летом и провести там свои отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Специалисты исследовали популярные запросы россиян и выяснили, что больше всего туристов захотели провести свой летний отпуск в столице — на Москву пришлось около 20 процентов ранних бронирований.

Следом идет Симферополь — Крым захотели посетить около 14 процентов клиентов сервиса, и Сочи — 11 процентов от общего числа бронирований.

Также среди популярных направлений оказались такие города как Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.