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Россияне повально проведут летние отпуска в трех городах

Lenta.ru
3 часа назад
Россияне повально решили отправиться в три города этим летом и провести там свои отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
Специалисты исследовали популярные запросы россиян и выяснили, что больше всего туристов захотели провести свой летний отпуск в столице — на Москву пришлось около 20 процентов ранних бронирований.
Следом идет Симферополь — Крым захотели посетить около 14 процентов клиентов сервиса, и Сочи — 11 процентов от общего числа бронирований.
Также среди популярных направлений оказались такие города как Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.
Ранее в марте сообщалось, что россияне повально устремились на популярные крымские курорты в период майских праздников. Согласно данным бронирований отелей, выяснилось, что туристы выкупили больше 90 процентов номеров в объектах размещения «без категории» с 1 по 9 мая.
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