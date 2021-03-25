Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Россиянка съездила на Занзибар и предостерегла туристов от ошибок

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
Туристка из России, съездившая отдохнуть на Занзибар, рассказала о главных ошибках во время поездки. Своими предупреждениями девушка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, путешественница посоветовала не обменивать сразу все деньги на местную валюту. По ее словам, экскурсии можно купить и в долларах, а для отдыха достаточно небольшого количества наличных. «Над нами прям похохотал гид, когда узнал, сколько денег мы разменяли на занзибарские шиллинги», — уточнила путешественница.
Также туристка призвала остерегаться так называемых «помогашек», которые стоят возле аэропорта и предлагают отнести тяжелые вещи до машины.
«Так возле нашего чемодана постоял вот такой человек и на русском говонял — плати!". Хотя и не просили, и аэропорт слишком уж маленький, чтоб охранять, тем не менее доллар заработал», — рассказала туристка.
Еще девушка отметила, что не стоит останавливаться в крупных отелях, так как есть риск переплатить и получить некачественный сервис. Туристка пожаловалась на перебои с водой и электричеством, а также на посредственную еду. Наиболее удачный вариант — камерные гостиницы, сохраняющие островной колорит.
Общественный транспорт показался девушке медленным и грязным, а арендованный байк — неудобным. Поэтому для передвижения туристка посоветовала взять машину напрокат.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители