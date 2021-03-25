Самолет прервал полет из-за присланной пассажирам картинки

Российский самолет резко изменил курс и прервал полет из-за фотографии, которую во время полета рассылали пассажирам незнакомцы. Об инциденте сообщает «Блокнот Краснодар».

Как уточняет издание, инцидент произошел на борту судна, летевшего из Москвы в Краснодар в ночь с 23 на 24 марта. Спустя час после вылета путешественникам на телефон через AirDrop стала приходить картинка с надписью «Я с ножом».

После этого некоторые пассажиры впали в панику и пожаловались членам экипажа на произошедшее. В результате командир воздушного судна принял решение развернуть лайнер в Домодедово. Когда самолет приземлился, на борт поднялись сотрудники полиции и начали выяснять, кто был автором изображения.

Им удалось найти нарушительницу по имени София, которая сидела в 10 ряду. Девушку вместе с ее друзьями сняли с рейса, а остальных путешественников пересадили в другой самолет.