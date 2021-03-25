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Российский самолет резко прервал полет из-за присланной пассажирам картинки

Lenta.ru
2 часа назад
Российский самолет резко изменил курс и прервал полет из-за фотографии, которую во время полета рассылали пассажирам незнакомцы. Об инциденте сообщает «Блокнот Краснодар».
Самолет прервал полет из-за присланной пассажирам картинки
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как уточняет издание, инцидент произошел на борту судна, летевшего из Москвы в Краснодар в ночь с 23 на 24 марта. Спустя час после вылета путешественникам на телефон через AirDrop стала приходить картинка с надписью «Я с ножом».
После этого некоторые пассажиры впали в панику и пожаловались членам экипажа на произошедшее. В результате командир воздушного судна принял решение развернуть лайнер в Домодедово. Когда самолет приземлился, на борт поднялись сотрудники полиции и начали выяснять, кто был автором изображения.
Им удалось найти нарушительницу по имени София, которая сидела в 10 ряду. Девушку вместе с ее друзьями сняли с рейса, а остальных путешественников пересадили в другой самолет.
В феврале пассажирский самолет российской авиакомпании UTair экстренно прервал полет и вернулся в Москву в аэропорт вылета. Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего рейсом UT373 по маршруту из столичной авиагавани Внуково в Минеральные Воды.
Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,ЮТэйр,
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