Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Сейшелы открылись для российских туристов

TourDom
1 час назад
Сейшелы открыли границы для иностранных туристов, в том числе из России, 25 марта. Об этом сообщает seychelles news agency.
Издание уточняет, что въезд на острова возможен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученным не позднее чем за 72 часа до регистрации на рейс. При этом обязательный карантин отменяется, и гости страны могут сразу отправиться на отдых в отели. Соблюдение санитарных мер, таких как применение средств индивидуальной защиты и дистанцирование, остается обязательным.
По словам главы островного государства Уовела Рамкалавана, Сейшелы готовы обеспечить туристам безопасный отдых. Эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается. Почти половина населения страны уже прошла все этапы вакцинации от COVID-19.
Президент Уовел Рамкалаван также добавил, что возобновивший работу международный аэропорт готовится принять 28 рейсов на следующей неделе. Среди позитивных показателей он отдельно отметил возвращение на направление авиакомпании «Аэрофлот».
Напомним, национальный российский перевозчик анонсировал старт полетной программы по прямому маршруту Москва (SVO) – Маэ (SEZ) с 2 апреля. Частота вылетов – дважды в неделю (по пятницам и воскресеньям). Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону составляет 35 тыс. руб.
Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители