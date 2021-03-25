Сейшелы открылись для российских туристов

Сейшелы открыли границы для иностранных туристов, в том числе из России, 25 марта. Об этом сообщает seychelles news agency.

Издание уточняет, что въезд на острова возможен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученным не позднее чем за 72 часа до регистрации на рейс. При этом обязательный карантин отменяется, и гости страны могут сразу отправиться на отдых в отели. Соблюдение санитарных мер, таких как применение средств индивидуальной защиты и дистанцирование, остается обязательным.