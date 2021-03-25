Сейшелы открылись для российских туристов

Сейшелы открыли границы для иностранных туристов, в том числе из России, 25 марта. Об этом сообщает seychelles news agency.
Издание уточняет, что въезд на острова возможен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученным не позднее чем за 72 часа до регистрации на рейс. При этом обязательный карантин отменяется, и гости страны могут сразу отправиться на отдых в отели. Соблюдение санитарных мер, таких как применение средств индивидуальной защиты и дистанцирование, остается обязательным.
По словам главы островного государства Уовела Рамкалавана, Сейшелы готовы обеспечить туристам безопасный отдых. Эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается. Почти половина населения страны уже прошла все этапы вакцинации от COVID-19.
Президент Уовел Рамкалаван также добавил, что возобновивший работу международный аэропорт готовится принять 28 рейсов на следующей неделе. Среди позитивных показателей он отдельно отметил возвращение на направление авиакомпании «Аэрофлот»
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Напомним, национальный российский перевозчик анонсировал старт полетной программы по прямому маршруту Москва (SVO) – Маэ (SEZ) с 2 апреля. Частота вылетов – дважды в неделю (по пятницам и воскресеньям). Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону составляет 35 тыс. руб.