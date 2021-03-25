Сейшелы начали принимать туристов

С четверга, 25 марта, Республика Сейшельские Острова вновь начинает принимать туристов из других государств при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус нового типа. Министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заметил, что туристы, которые прибывают на Сейшелы, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до прилета в республику. Подчеркивается, что никакого карантина для туристов не предусмотрено – они сразу смогут наслаждаться отдыхом в сертифицированных гостиницах. Им, однако, необходимо будет соблюдать меры предосторожности – носить маски, пользоваться санитайзерами, а также соблюдать социальную дистанцию.