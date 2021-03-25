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Россиянка рассказала о табу в турецких отелях "все включено"

Стелла Шмель
5 часов назад
Россиянка, которая регулярно отправляется в путешествие в Турцию, поведала о табу в местных отелях категории "все включено". Об этом она рассказала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Она отметила, что постояльцам отеля запрещено водить гостей на территорию без регистрации на ресепшн.
"Русские туристы все равно иногда надевают чужие отельные браслеты или рубашки с рукавами, чтобы проскочить мимо охраны. Знайте: поймают — влепят штраф",
- напомнила она.
Кроме того, путешественница отметила, что не стоит выносить еду из ресторана и шуметь после 11 вечера. Также отдыхающие обязаны надевать маску при общении с персоналом, а в неуместной одежде попросту не пустят в ресторан при отеле.
Также автор посоветовала изучать правила конкретного отеля перед заездом.
Новости путешествий,Яндекс,
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