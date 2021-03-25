Она отметила, что постояльцам отеля запрещено водить гостей на территорию без регистрации на ресепшн.

Кроме того, путешественница отметила, что не стоит выносить еду из ресторана и шуметь после 11 вечера. Также отдыхающие обязаны надевать маску при общении с персоналом, а в неуместной одежде попросту не пустят в ресторан при отеле.