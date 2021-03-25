Российская туристка познакомилась с поляком во время отдыха в Грузии и выяснила отношение жителей Польши к русским. Своим рассказом девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, путешественница уточнила, что она встретилась с поляком по имени Виктор в хостеле в Тбилиси.

«Как-то так сразу получилось, что мы сдружились с Виктором. От него-то я и узнала, что на сей день между нашими странами напряженка», — поделилась она.

По словам ее знакомого, СМИ в Польше часто перечисляют разные ошибки России и показывают «буквально все» — от формы российских солдат до государственных больниц, в связи с чем между народами есть разногласия. Кроме того, он пожаловался на то, что россияне редко приезжают в Польшу, и это плохо сказывается на экономике страны.

Тем не менее, блогер отметила, что Виктор отнесся к ней очень положительно.

«Я уверена, это всего лишь политика портит всем жизнь, а мирные жители наших стран вполне дружелюбны. Каждая наша встреча с Виктором проходила за чаепитием, он угощал меня своими грузинскими покупками, а на прощание даже подарил сувенир из Польши», — заключила она.