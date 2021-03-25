Россиянка рассказала о табу для туристов в турецких отелях «все включено»

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, рассказала о табу в отелях «все включено». Список правил поведения на курорте она опубликовала в своем блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Так, путешественница напомнила, что постояльцам отеля запрещено проводить гостей на территорию курорта без регистрации на ресепшн.

«Русские туристы все равно иногда надевают чужие отельные браслеты или рубашки с рукавами, чтобы проскочить мимо охраны. Знайте: поймают — влепят штраф», — предупредила девушка.

Также автор не советует нарушать установленные отелем правила — выносить еду из ресторана или шуметь в номерах после 23 часов вечера. Отдыхающие могут получить штраф за отсутствие маски при общении с персоналом или за неуместную одежду — если наденут купальный костюм в ресторан.

Помимо этого, категорически нельзя забирать домой халаты и полотенца из ванных комнат.

Россиянка объяснила, что отдыхающие по системе «все включено» могут свободно пользоваться всей инфраструктурой и некоторыми услугами отеля согласно расписанию, а также посещать ресторан сколько угодно раз в течение всего времени его открытия.

Однако, девушка отметила, что сейчас в отелях из-за пандемии еду со «шведского стола» накладывают официанты.

В заключение автор посоветовала туристам проявлять вежливость и изучить правила отеля перед приездом.