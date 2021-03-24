Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

У готовившегося вылететь из Челябинска в Москву самолета обнаружили течь топлива

Газета.Ruиещё 1
23 часа назад
У самолета авиакомпании S7 обнаружили течь топлива, рейс из Челябинска в Москву задерживается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Техническая неполадка была обнаружена после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в зону регистрации аэропорта на время устранения неисправности. Согласно данным онлайн-табло Челябинского аэропорта рейс должен был вылететь в 07.05 по местному времени, однако сейчас он отложен до 15.00. Ранее самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за проблем с двигателем.
У готовившегося вылететь из Челябинска в Москву самолета обнаружили течь топлива
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,АК S7,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители