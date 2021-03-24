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Объявлена дата открытия Кипра для всех россиян

Lenta.ru
5 часов назад
Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по туризму страны.
Уточняется, что въезд будет разрешен тем пассажирам, которые доказали отсутствие у них коронавируса — например, с помощью ПЦР-теста. В таком случае им не придется проходить обязательный карантин на острове.
В марте власти Кипра объявили о возможном открытии границ для россиян без ограничений при условии соблюдения всех мер по борьбе с распространением коронавируса. Как заявил министр туризма страны Савваса Пердиоса, с 1 апреля Россия будет помещена из «серой» категории стран в категорию не ниже «красной», что позволит путешественникам посещать республику без карантина.
В феврале Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Статус будет пересматриваться еженедельно.
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