Объявлена дата открытия Кипра для всех россиян

Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по туризму страны.

Уточняется, что въезд будет разрешен тем пассажирам, которые доказали отсутствие у них коронавируса — например, с помощью ПЦР-теста. В таком случае им не придется проходить обязательный карантин на острове.

В марте власти Кипра объявили о возможном открытии границ для россиян без ограничений при условии соблюдения всех мер по борьбе с распространением коронавируса. Как заявил министр туризма страны Савваса Пердиоса, с 1 апреля Россия будет помещена из «серой» категории стран в категорию не ниже «красной», что позволит путешественникам посещать республику без карантина.