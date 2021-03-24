Пхукет и Самуи готовы открыться для туристов в июле

Власти островов Пхукет и Самуи представили планы по открытию курортов для вакцинированных туристов. По прогнозам, провинции при соблюдении определенных правил смогут начать принимать гостей уже в июле, пишет Bangkok Post

Новый проект по открытию границ назвали «Песочница Пхукета». Согласно ему все приезжающие туристы с июля должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. Такие меры позволят путешественникам избежать нахождения в карантинной зоне. При этом для туристов сохраняется требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Власти Самуи также разрабатывают схему организации отдыха для иностранных туристов. Ратчапорн Пулсавади, президент Туристической ассоциации острова, рассказал, что принимать гостей планируется по закрытым маршрутам, чтобы изолировать их от местного населения.

Также каждого прилетевшего, в независимости от наличия прививок, ждет двухдневный карантин и повторная сдача ПЦР-теста. Если он окажется отрицательным, власти разрешат передвигаться по установленным заранее маршрутам с гидом. В дальнейшем необходимо сдавать повторные тесты на 7-й и 14-й дни пребывания. Если все они покажут отрицательный результат, туристы смогут передвигаться по Таиланду в обычном, допандемийном режиме.