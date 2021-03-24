У вылетавшего в Москву самолета российской авиакомпании потекло топливо

Авиакомпания «Россия» , входящая в группу «Аэрофлот» , с 28 марта 2021 года начинает выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ижевск, Сыктывкар и Саратов. Полеты запланированы из аэропорта Шереметьево . Они будут выполняться на воздушных судах Superjet 100. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом.

Фото: Гражданская авиация Гражданская авиация

В Ижевск самолеты будут летать два раза в день. Согласно расписанию, вылеты из аэропорта Шереметьево в 07:40 и 16:55 с прибытием в Ижевск в 10:35 и 19:45 соответственно. Обратные рейсы вылетают из Ижевска в 11:35 и 20:45 и прилетают в Москву в 12:45 и 21:50. С апреля в расписании появится еще одни рейс с вылетом из Москвы в 23:25 и прилетом в Ижевск в 02:15 следующего дня. Обратный вылет запланирован на 03:15 с прилетом в Москву в 04:20.

Рейсы в Сыктывкар также буту выполняться два раза в день. Из Шереметьево самолеты отправляются в 08:40 и 22:40 и прибывают в Сыктывкар в 10:40 и 00:40 следующего дня соответственно. Рейсы из Сыктывкара вылетают в 02:35 и 11:45 прибывают в Москву в 04:35 и 13:50 соответственно.