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Superjet 100 авиакомпании Россия полетят в Ижевск, Сыктывкар и Саратов

Гражданская авиация
24 марта 2021
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 28 марта 2021 года начинает выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ижевск, Сыктывкар и Саратов. Полеты запланированы из аэропорта Шереметьево. Они будут выполняться на воздушных судах Superjet 100. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом.
У вылетавшего в Москву самолета российской авиакомпании потекло топливо
Фото: Гражданская авиацияГражданская авиация
В Ижевск самолеты будут летать два раза в день. Согласно расписанию, вылеты из аэропорта Шереметьево в 07:40 и 16:55 с прибытием в Ижевск в 10:35 и 19:45 соответственно. Обратные рейсы вылетают из Ижевска в 11:35 и 20:45 и прилетают в Москву в 12:45 и 21:50. С апреля в расписании появится еще одни рейс с вылетом из Москвы в 23:25 и прилетом в Ижевск в 02:15 следующего дня. Обратный вылет запланирован на 03:15 с прилетом в Москву в 04:20.
Рейсы в Сыктывкар также буту выполняться два раза в день. Из Шереметьево самолеты отправляются в 08:40 и 22:40 и прибывают в Сыктывкар в 10:40 и 00:40 следующего дня соответственно. Рейсы из Сыктывкара вылетают в 02:35 и 11:45 прибывают в Москву в 04:35 и 13:50 соответственно.
Дважды в день будут летать и самолеты в Саратов — утром и вечером. Утренний рейс, который вылетит из Шереметьево в 06:35, прибудет в Саратов в 09:25. Вылет вечернего — в 16: 40 с прибытием в Саратов в 19:25. Рейсы из Саратова отправляются в 10:25 и в 20:20 и прилетают в Москву в 11:15 и в 21:05 соответственно.
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