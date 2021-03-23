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Россиянин сходил в турецкий продуктовый и удивился ценам

Даня Виттиг
7 часов назад
Турист из России посетил дешевый сетевой супермаркет в Турции и удивился ценам и разнообразию продуктов. Своими впечатлениями он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин сходил в турецкий продуктовый и удивился ценам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Автор рассказал, что магазин порадовал его большим выбором качественных товаров. Он отметил обилие сладостей, орехов, специй и сухофруктов.
«Очень приятные цены на сушеные инжир и финики, от 150 рублей за килограмм», — отметил турист.
За небольшие деньги в Турции можно купить необычные продукты, такие как пекмез — сгущенный фруктовый сок, и порошковый чай разных вкусов — 100 рублей за 200 граммов.
Мужчина посоветовал посещать такие супермаркеты всем, кто хочет удивить родственников и друзей необычным, но недорогим сувениром из Турции.
«Такого разнообразия товаров мы не встречали ни в одном магазине, ни на одном рынке страны, даже в Стамбуле, в пафосных магазинах сладостей улицы Истикляль», — подытожил россиянин.
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