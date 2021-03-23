Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»

Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии в марте, рассказала о противоречивых чувствах после поездки и описала ее словами «будто вернулся в СССР». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, в первую очередь девушку удивило, что красивые пейзажи региона сменяются оставленными во время войны домами. «Кипарисы и пальмы пытаются спрятать разруху, но... мир здесь словно остановился и покрылся тонкой пленкой общей тоски. Точечно есть дорогие отели и особняки. Но этот контраст лишь добавляет противоречия», — пояснила путешественница.

Тем не менее она отметила гостеприимство местных жителей и низкие цены, а также посоветовала внимательно отнестись к выбору отеля на время поездки.

Кроме того, туристка поделилась списком достопримечательностей, которые впечатлили ее в регионе. Среди них, например, оказалась крепость Абаата в Гагре, Беслетская ГЭС, Анкопийская крепость, Ботанический сад Сухума, дача Иосифа Сталина рядом с озером Рица, заброшенная станция Псырцха и Юпшарский каньон.