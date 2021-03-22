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Под лавиной в Мурманской области находится ребенок

Газета.Ruиещё 17
17 часов назад
В Мурманской области под сошедшей лавиной находится ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. "В 18:00 мск от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок", - сказали спасатели. Отмечается, что в туристической группе было трое взрослых и 13 детей. Все члены группы, кроме попавшего под снег ребенка, не нуждаются в помощи врачей, их состояние удовлетворительное. Ранее стало известно, что в районе Оленегорска сошла лавина. На месте находятся спасатели.
Под лавиной в Мурманской области находится ребенок
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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