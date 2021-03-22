Город Анталья, который считается любимым турецким курортом россиян, оказался в «красной зоне» из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди жителей. Об этом сообщает местный портал Turizmgazetesi со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреттина Коджа.

Как уточнил спикер, с 13 по 19 марта число заболевших на 100 тысяч населения в городе составило 119 человек. В связи с этим Антальи должны присвоить красный статус, однако официального заявления об этом еще не было сделано.

При этом, отмечает издание, с 6 по 12 февраля этот показатель составлял 95,16 человек, а в первой половине марта — почти 79 человек.

Ранее в марте в Турции назвали два условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в Турцию туристов, в частности обязательный тест на коронавирус, могут быть отменены. Так, власти готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если в стране будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19.