Россиянка, временно проживающая в Турции, раскрыла сумму расходов на еду, которую туристы могут потратить во время отдыха на рестораны. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам автора, еда является самой большой категорией расходов в отпуске, и в Турции есть несколько вариантов питания для отдыхающих.

«Можно питаться очень дешево, но очень вредно. А также очень дорого и очень полезно. Но есть и золотая середина, которая устроит всех», — пояснила она.

В первую очередь блогерша рассмотрела турецкий фастфуд, который предлагает различные бутерброды с колбасой, курицей, мясом, рыбой, а также донер или турецкий калач. На такие блюда в среднем туристам необходимо потратить 80-150 рублей.

Второй опцией она назвала фуд-корты в торговых центрах, которые путешественница считает спасением для тех, кто хочет вкусно и дешево перекусить в стране.

«В турецких фуд-кортах есть очень много отличных вариантов здоровых и полезных обедов за небольшие деньги. Средний чек за блюдо: 20-35 лир (200-350 рублей)», — отметила она.

Кроме того, автор выделила городские кафе, предлагающие классическую турецкую кухню по средней цене: супы — по 150 рублей, выпечка — по 70-200 рублей, мясные блюда — по 250-400 рублей.

Также в списке возможных вариантов для перекуса она предложила «приличные кафе» и рыбные рестораны.

«Под понятием "приличные кафе" я подразумеваю турецкие кафе, которые находятся в каких-то очень туристических местах с красивыми видами или в центре какой-нибудь достопримечательности. Меню в таких заведениях по составу ничем не отличается от городских кафе, а вот цены процентов на 10-20 будут выше», — пояснила россиянка.