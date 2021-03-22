Отдых на Мальдивах станет дешевле для россиян в 2021 году

«С ним вам доступны те же впечатления, что и на острове-курорте, но за меньшие деньги и в другом формате. Турист получает все те же море, солнце, песок, морские сафари, водный спорт. И даже больше! Если вы останавливаетесь в гестхаусах, вам открывается возможность познакомиться с местными жителями, их культурой, традициями, кухней», — пояснила она.
«Летом традиционно цены на туры на Мальдивы ниже. Дешевеют как отели, так и авиаперевозка. Для сравнения, в середине мая билеты "Аэрофлота" на Мальдивы сейчас стоят от 45 тысяч рублей. Примерно такая же цена у авиакомпании Etihad. Это почти в пять раз меньше, чем сейчас, в марте», — добавила Вяхид.