Отдых на Мальдивах станет дешевле для россиян в 2021 году

Так, по словам эксперта, Мальдивы остаются направлением люксового туризма, однако сейчас власти планируют расширять аудиторию и показать, что в стране есть доступный качественный продукт — гостевые дома.

Специалист добавила, что Мальдивы уже перестали быть сезонным направлением и многие туристы также приезжают на острова в летние месяцы, когда отдых там доступнее по цене.