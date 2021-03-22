Отдыхающая в Турции россиянка порассуждала о нужде в чаевых

Туристка из России, часто отдыхающая в Турции, порассуждала о нужде в чаевых для сотрудников курорта. Своими выводами она поделилась в блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Путешественница отметила, что в Турции сложилась определенная традиция оставлять на чай обслуживающему персоналу, однако, она не считает это прямой обязанностью туриста.

«Если хотите, то можете отблагодарить, если не хотите, то никто вас не заставит, и никто “косо” на вас смотреть не будет», — отмечает она.

Тем не менее, она выделила несколько категорий сотрудников, которым она оставляет чаевые. Например, в знак благодарности девушка оставляет один-два доллара носильщикам чемоданов и горничным.

Также туристка любит благодарить чаевыми официантов и барменов, которые демонстрируют хорошее обслуживание и стараются порадовать своих клиентов. «Всегда хочется сказать спасибо. Вот как раз чаевые это тот самый случай», — добавила россиянка.

Таким же образом девушка советует радовать аниматоров на курорте. Как объяснила путешественница, эти сотрудники уделяют туристам очень много времени, развлекают их, дают важную информацию.

В заключение россиянка отметила, что в качестве чаевых подойдут не только деньги — турки с радостью примут и шоколад, сувениры и даже водку.

«В Турции любят именно нашу водку. Даже если и не пьют, как память поставят на полку! Особенно любят, чтоб она была в красивой бутылке», — поделилась туристка.