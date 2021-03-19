История Крыма представлена на выставке в Москве

На мультимедийной выставке представлено более ста цифровых фотографий, планов, гравюр и старинных карт. Экспозиция представляет собой перспективу исторического развития Крыма с XVIII до середины XX веков. Выставка спланирована по нескольким тематическим разделам: история присоединения Крыма к Российской империи; виды городов, моря, пейзажей XIX века; Ливадия — крымская резиденции императорской семьи; Черноморский флот; Великая Отечественная война; Крым как всесоюзная здравница, куда приезжали отдыхающие со всего СССР.