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История Крыма представлена на выставке в Москве

ИА Regnum
19 марта 2021
В Подземном музее парка Зарядье в Москве открылась выставка проекта «Крым. История».
История Крыма представлена на выставке в Москве
Фото: ИА RegnumИА Regnum
На мультимедийной выставке представлено более ста цифровых фотографий, планов, гравюр и старинных карт. Экспозиция представляет собой перспективу исторического развития Крыма с XVIII до середины XX веков. Выставка спланирована по нескольким тематическим разделам: история присоединения Крыма к Российской империи; виды городов, моря, пейзажей XIX века; Ливадия — крымская резиденции императорской семьи; Черноморский флот; Великая Отечественная война; Крым как всесоюзная здравница, куда приезжали отдыхающие со всего СССР.
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