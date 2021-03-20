Власти Индонезии планируют выдавать туристам долгосрочную визу 

Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая может заинтересовать деловых путешественников и других иностранных туристов с высокими доходами. Об этом сообщает АТОР.

Министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране. Оно позволит оставаться там путешественникам сроком до пяти лет.

«Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь»,

— отметил министр.

Он также добавил, что подходящими регионами для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.

Для получения такой визы предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.

Проект может быть утвержден в июне или июле 2021 года.