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Власти Индонезии планируют выдавать туристам долгосрочную визу 

Мария Грибова 20 марта 2021
Власти Индонезии планируют выдавать туристам долгосрочную визу
Фото: depositphotos.com
Власти Индонезии обсуждают запуск долгосрочной визы, которая может заинтересовать деловых путешественников и других иностранных туристов с высокими доходами. Об этом сообщает АТОР.
Министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно представил планы введения нового разрешения на пребывание в стране. Оно позволит оставаться там путешественникам сроком до пяти лет.

«Если кто-то работает на Бали, то, как правило, он размещается недалеко от пляжа. Хорошая погода, красивые пейзажи и дружелюбные жители привлекают многих. Мы хотим, чтобы больше людей считали остров своим "вторым домом" и работали здесь»,

— отметил министр.
Он также добавил, что подходящими регионами для въезда иностранцев с долгосрочными визами, являются Бали, Батам и Бинтан.
Для получения такой визы предстоит внести залог в размере одного миллиарда индонезийских рупий (около 5,1 миллиона рублей) или 2,5 миллиарда рупий (12,75 миллиона рублей) для всей семьи.
Проект может быть утвержден в июне или июле 2021 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Эквадор открыл границы для вакцинированных туристов.
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