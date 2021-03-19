Анапу снова занесло песком

Российский курортный город Анапу, популярный среди отечественных туристов, занесло песком. Видео и подробности произошедшего публикует « Комсомольская правда ».

На ролике, сделанном очевидцами, сняты улицы села Витязево, которые «утонули» в песчаных дюнах. Как рассказали свидетели, по крышу засыпало даже торговые ларьки рядом с набережной.

Тем не менее местные жители объяснили, что подобное явление случается в городе каждый год — так называемые «свободные пески» перемещаются по всей Витязевской косе.

«Если ветер дует в сторону моря, то пески уносит в воду, а затем их волнами обратно намывает. Если направление ветра — вдоль косы, то мигрирует максимальное количество песка», — уточнил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Кроме того, он объяснил, что «свободные дюны» нужно закреплять растениями, поскольку корни не будут позволять песку выдуваться, а плотные кроны задержат его в своих зарослях.