Пассажир признался в любви по громкой связи на авиарейсе из Москвы 

«Вот молодец парень, это же нужно иметь мужество — признаться в любви на глазах у сотни чужих ему людей. Браво ему и счастья обоим», «Очень трогательно», «Совет да любовь», «Как же это чудесно!», «Супер, как мило!», «Счастья им! Какая прелесть», «Как романтично», «Пробрало до слез», «Очень круто», — писали они.