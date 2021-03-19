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Пассажир признался в любви по громкой связи на авиарейсе из Москвы 

Даня Виттиг 3 часа назад
Пассажир российской авиакомпании Nordwind использовал громкую связь самолета для признания в любви. Видео с признанием опубликовала в Instagram пассажирка лайнера.
Все случилось на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Минеральные Воды.
На кадрах мужчина признается в любви своей девушке и предлагает ей выйти за него замуж. Безусловно, она ответила согласием.

«Это было очень романтично! Пожелаем счастья Артуру и Марии!» — подписала пост автор видео и также уточнила, что герой записи является работником морского транспорта.

Подписчики аккаунта оценили ролик в комментариях и выразили восхищение поступком россиянина.

«Вот молодец парень, это же нужно иметь мужество — признаться в любви на глазах у сотни чужих ему людей. Браво ему и счастья обоим», «Очень трогательно», «Совет да любовь», «Как же это чудесно!», «Супер, как мило!», «Счастья им! Какая прелесть», «Как романтично», «Пробрало до слез», «Очень круто», — писали они.

Ранее "Рамблер" сообщал, как туристы пожарили сосиски у жерла вулкана.
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