Пассажир российской авиакомпании Nordwind использовал громкую связь в салоне самолета, чтобы сделать объявление для своей девушки. Видеозапись и детали произошедшего опубликовала очевидица, размещенный в Instagram ролик вызвал умиление среди пользователей соцсети.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Минеральные Воды.

На кадрах в сети запечатлено, как мужчина признается в любви подруге и предлагает ей выйти за него замуж, на что девушка отвечает согласием.

«Это было очень романтично! Пожелаем счастья Артуру и Марии!» — подписала пост автор видео и также уточнила, что герой записи является работником морского транспорта.