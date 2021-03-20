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Эксперты описали происходящее на борту самолета в ожидании рейса

Даня Виттиг
21 час назад
Эксперты описали, что происходит на борту самолета, пока пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту. Информация об этом появилась на сайте портала «Тонкости Туризма».
Эксперты описали происходящее на борту самолета в ожидании рейса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалистов, обычно лайнер готов к следующему рейсу через полчаса после посадки. Лоукостеры стараются сократить время пребывания в аэропорту, так как чем дольше самолет находится в полете, тем большую прибыль он приносит.
После приземления, самолет осматривается на предмет возможных повреждений. Далее сотрудники выгружают багаж и заправляют лайнер.
Уборка салона и туалетов происходит параллельно с заправкой самолета водой. После этого — повторная проверка двигателей. В последнюю очередь к посадке приглашаются пассажиры.
Только потом диспетчер разрешает взлет.
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