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Почему остров Дьявола 一 самая жестокая тюрьма в мире 

Катерина Саломе 37 минут назад
Остров Дьявола или Чёртов остров — самый маленький, но самый известный остров Кайенны, заморского департамента Франции, где выращивается кайенский перец. На протяжении 90 лет начиная с 1852 года остров Дьявола служил каторжной тюрьмой для особо опасных преступников, причем политические заключенные содержались там наравне с убийцами и ворами.
Из-за тяжелых условий и сурового тропического климата шансов на выживание у ссыльных в Кайенну было очень мало, поэтому это место часто называли «сухой гильотиной». Большинство островных тюрем отличаются тем, что из них сложно убежать. В случае с островом Дьявола это особенно верно, так как вода здесь кишит пираньями и акулами, а ближайшее побережье континента заросло непроходимыми джунглями.
Смотрите видео, чтобы подробнее узнать о тюрьме на острове Дьявола.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему гавайский остров закрыт для посещения более 100 лет.
Новости путешествий , Видео
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