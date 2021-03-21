Почему остров Дьявола 一 самая жестокая тюрьма в мире 

Остров Дьявола или Чёртов остров — самый маленький, но самый известный остров Кайенны, заморского департамента Франции, где выращивается кайенский перец. На протяжении 90 лет начиная с 1852 года остров Дьявола служил каторжной тюрьмой для особо опасных преступников, причем политические заключенные содержались там наравне с убийцами и ворами.

Из-за тяжелых условий и сурового тропического климата шансов на выживание у ссыльных в Кайенну было очень мало, поэтому это место часто называли «сухой гильотиной». Большинство островных тюрем отличаются тем, что из них сложно убежать. В случае с островом Дьявола это особенно верно, так как вода здесь кишит пираньями и акулами, а ближайшее побережье континента заросло непроходимыми джунглями.

Смотрите видео, чтобы подробнее узнать о тюрьме на острове Дьявола.