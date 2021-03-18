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Почему искусственные острова - это самый провальный проект Дубая

Катерина Саломе
4 часа назад
Дубай — удивительное место посреди пустыни, в котором достижения научно-технического прогресса XXI века переплелись с древнейшей культурой. Одним из самых амбициозных проектов эмирата стали искусственные острова.
Пальмовые острова — это архипелаг искусственных островов, сотворенный руками человека на Земле. Между островами расположены также искусственные архипелаги «Мир» и «Вселенная» из мелких островов. Все это творение можно увидеть с Луны невооруженным глазом.
Смотрите видео и узнаете, почему искусственные острова, несмотря на свою масштабность, являются самым провальным проектом Дубая.
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