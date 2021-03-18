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Туристы-экстремалы пожарили сосиски у жерла вулкана

Стелла Шмель
4 часа назад
Туристы-экстремалы, побывавшие у вулкана Ключевская сопка, ходят вдоль жерла и жарят сосиски на магме. Как отметила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, извержения бокового жерла Ключевской сопки регулярно привлекают туристов, которые хотят испытать острые ощущения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Яичницы нам было мало",
- говорит автор видео, в кадре которого видно сковородку с сосисками, стоящую прямо на раскаленной магме.
Очередное извержение произошло 18 февраля. В последние дни неподалеку от зоны извержения все чаще встречают туристов-экстремалов.
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