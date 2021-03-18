Туристы-экстремалы пожарили сосиски у жерла вулкана

Туристы-экстремалы, побывавшие у вулкана Ключевская сопка, ходят вдоль жерла и жарят сосиски на магме. Как отметила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, извержения бокового жерла Ключевской сопки регулярно привлекают туристов, которые хотят испытать острые ощущения. Об этом сообщает РИА Новости.