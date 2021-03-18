Россияне определились с направлениями на майские праздники 

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» определили, где россияне собираются отметить майские праздники. Список направлений публикует RT.

Так, самым популярным пунктом назначения среди путешественников, вылетающих из Москвы, стал Симферополь. Билет до Крыма в среднем обойдется в 6,3 тысячи рублей.

На второй строчке рейтинга оказался Сочи, цена билета составила 5,4 тысячи рублей. Далее идет Калининград со средней стоимостью билета в 4,9 тысячи рублей.

Среди вылетающих из столицы туристов также пользуются спросом билеты до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Махачкалы и Геленджика.

С отправлениями из Санкт-Петербурга ситуация обстоит немного иначе: здесь самыми популярными стали рейсы в Сочи (6,3 тысячи рублей). На втором и третьем местах оказались Симферополь (8,2 тысячи рублей) и Калининград (4,7 тысячи рублей). Также интерес у путешественников вызвали Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

При этом средняя стоимость авиаперелета в пределах России с 1 по 10 мая в текущем году снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в этом году средняя цена билета в одну сторону составила 7,2 тысячи рублей, в то время как годом ранее она была 7,5 тысячи рублей.