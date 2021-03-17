Стюардессы выгнали ребенка-инвалида без маски из самолета

Члены экипажа отказались признать инвалидность ребенка и выгнали его с матерью из самолета из-за отсутствия маски. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказала СМИ мать четырехлетнего мальчика Кэлли Кимбалл (Callie Kimball), в понедельник, 15 марта, она с мужем и сыном, страдающим аутизмом, собиралась улететь домой в Арканзас из Лас-Вегаса. Однако стюардессы авиакомпании Spirit Airlines отстранили семью от полета из-за одной детали — мальчик не надел защитную маску.

Муж Кимбалл показал сотрудникам медицинскую справку, подтверждающую диагноз его сына. По словам женщины, бортпроводники заявили, что аутизм не является инвалидностью и, в случае если мальчик не наденет защитную маску, он будет отстранен от полета.

«Мой сын освобожден от ношения масок, поскольку, когда он их надевает, он задерживает дыхание или начинает волноваться и может причинить себе вред»,

— поделилась Кимбалл.

Она также добавила, что ее сын очень расстроился из-за ситуации, так как обожает самолеты.

Семья смогла улететь только следующим рейсом авиакомпании American Airlines, которая приняла во внимание их справку и допустила ребенка на борт без защитного средства.

Как рассказали в представительстве Spirit Airlines, политика авиакомпании вне зависимости от медицинского диагноза не предусматривает никаких льгот — все пассажиры на борту обязаны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до двух лет.