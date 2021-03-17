Россияне заинтересовались авиабилетами в Болгарию 

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Российские туристы заинтересовались поездками в Болгарию, которая с 1 мая планирует открыть курортный сезон. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Поиски авиабилетов резко выросли вдвое за период с 15 по 16 марта по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней.

Для въезда на территорию страны путешественникам понадобится справка о вакцинации или наличии антител либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.